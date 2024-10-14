В Ноябрьске Роспотребназдор закрыл школу №2 на карантин по пневмонии

Роспотребнадзор закрыл школу №2 в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на карантин, пишет «Ямал-Медиа». Причиной стало выявление микоплазменной пневмонии у учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заболевание выявили у семи учащихся разных классов, школа пробудет на «дистанте» до 25 октября. Сейчас в Ноябрьске на дистанционном обучении находится 19 классов, еще два добавляются к ним с 15 октября.

В начале октября в Екатеринбурге на карантин закрылись 26 школ. Причиной стали участившиеся случаи ОРВИ и пневмонии.

Анна Капустина