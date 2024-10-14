Участников Саммита БРИКС в Казани разместят в 57 отелях

Участников саммита БРИКС в Казани разместят в 86 объектах, в том числе в 57 отелях Казани. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров на брифинге «О временных ограничениях во время проведения саммита глав государств БРИКС в г. Казани».

Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября. На саммит прибудут 24 главы государств, генеральные и государственные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства России и Белоруссии. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки.

Влас Северин