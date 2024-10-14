Со стройки в Сочи забрали в полицию 59 приезжих

Полицейские в Сочи провели очередной рейд по контролю за нелегальными приезжими. Сотрудники Хостинского отдела полиции проверили стройку на улице Ясногорской, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С просьбой проконтролировать работающих там мигрантов в полицию обратились граждане. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии и содействии администрации в отдел полиции доставили 59 иностранцев, приехавших в наш город из Средней Азии»,— заявили в ведомстве.

Всех приезжих сфотографировали, дактилоскопировали и проверили документы. Нарушений не выявили.

Несколькими днями ранее рейд провели на улице Макаренко в Сочи. Отсюда в отдел полиции доставили 34 иностранца. О нарушениях не сообщалось.

Вячеслав Рыжков