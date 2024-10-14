Свердловский СКР возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей подо льдом

СУ СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух детей, провалившихся под лед вблизи поселка Новоасбест, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В правоохранительные органы днем 14 октября поступило сообщение о гибели мальчика и девочки 9 лет вблизи Пушкинского болота, возле ул. Цыганкова в пос. Новоасбест (Горноуральский ГО). Чтобы разобраться в причинах произошедшего, следственным отделом по Пригородному району было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователь провел осмотр места происшествия, допрашивает свидетелей и запрашивает материалы в отношении семей, где они воспитывались. Тела погибших несовершеннолетних направят на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, в качестве предварительной названо утопление в воде, телесных повреждений на них обнаружено не было.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семьи детей были благополучными и не состояли на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). «Глубина водоёма в районе места происшествия достигает 3 метров. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах»,— рассказал полковник Горелых. Он добавил, что сотрудники полиции проверят, проводились ли меры, чтобы не допустить выход детей на лед, и дадут правовую оценку поведению родителей.

Ранее в прокуратура Свердловской области начала проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили, что дети пошли гулять втроем. Двое решили погулять по ледяной корке, а один остался на берегу. Когда несовершеннолетние провалились, он попытался их спасти, но не смог и побежал за помощью.

Анна Капустина