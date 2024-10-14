Около свердловского поселка погибли двое детей, провалившись под лед

Вблизи поселка Новоасбест (Горноуральский городской округ) в Свердловской области погибли двое девятилетних детей. По предварительным данным прокуратуры, они провалились под лед, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Как сказано в сообщении, сегодня днем, 14 октября, девятилетние мальчик и девочка, а также 13-летний мальчик отправились прогуляться около Пушкинского болота. Оно находится в 100 м от ул. Цыганково.

На поверхности болота была наледь, по которой девятилетние дети решили пройти. Третий ребенок остался на берегу. Когда находились на «ледяной корке», она сломалась, из-за чего дети провалились под лед. Мальчик попытался их вытащить, но не смог. После этого он отправился звать на помощь.

И. о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова выехала на место для координации деятельности правоохранительных органов. Прокуратура во время проверки даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полина Хабарова