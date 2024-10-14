На трассе Джубга — Сочи завершают установку нового освещения

В Лазаревском районе Сочи на трассе Джубга — Сочи завершается установка новых приборов освещения. До конца ноября вдоль дороги появятся еще 134 новых светильника, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Работы ведут на участке от Уч-Дере до Дагомыса. Один из самых важных участков — сложный крутой поворот в районе санатория «Белые ночи», который давно нуждался в освещении, отмечают в учреждении. Новые светильники подключают с помощью самонесущего изолированного провода.

«Черноморье» годом ранее заключило госконтракт на обустройство элементов освещения на 34 участках трассы Джубга — Сочи. В первую очередь места для их установки выбирали исходя из обращений пользователей дорог. Всего в рамках двухлетнего контракта установят 472 новых светильника. Работы планируют закончить до конца ноября.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что подстанцию для новой трассы Джубга — Сочи строят с опережением графика. Объект посетил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочего визита в Краснодарский край.

Вячеслав Рыжков