Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане планируют построить производство гепарина за 267,5 млн рублей

В Набережных Челнах планируют построить производственный комплекс для выпуска фармацевтической субстанции гепарина за 267,479 млн руб. Проект был одобрен Инвестиционным Советом Республики Татарстан.

Планируемая мощность производства составит 2 тонны в год. Производство разместят на территории опережающего развития «Набережные Челны» с арендой земельного участка без торгов и получением статуса резидента.

Генеральный директор ООО «Фармасинтез-Кама» Рамиль Андарзянов рассказал журналистам, что проект планируют окупить в течение пяти с половиной лет.

Гепарин — это вещество, которое помогает предотвратить образование тромбов в крови. Его часто используют в медицинских учреждениях для лечения и профилактики тромбообразования, например при хирургических операциях, лечении венозных тромбозов и в кардиологии.

Инвестиционный Совет республики одобрил 9 проектов, включая производственный комплекс. Общая сумма инвестиций проектов составляет 93,7 млрд руб.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...