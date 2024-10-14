В Татарстане планируют построить производство гепарина за 267,5 млн рублей

В Набережных Челнах планируют построить производственный комплекс для выпуска фармацевтической субстанции гепарина за 267,479 млн руб. Проект был одобрен Инвестиционным Советом Республики Татарстан.

Планируемая мощность производства составит 2 тонны в год. Производство разместят на территории опережающего развития «Набережные Челны» с арендой земельного участка без торгов и получением статуса резидента.

Генеральный директор ООО «Фармасинтез-Кама» Рамиль Андарзянов рассказал журналистам, что проект планируют окупить в течение пяти с половиной лет.

Гепарин — это вещество, которое помогает предотвратить образование тромбов в крови. Его часто используют в медицинских учреждениях для лечения и профилактики тромбообразования, например при хирургических операциях, лечении венозных тромбозов и в кардиологии.

Инвестиционный Совет республики одобрил 9 проектов, включая производственный комплекс. Общая сумма инвестиций проектов составляет 93,7 млрд руб.

Влас Северин