В Екатеринбурге «Спецавтобазе» с начала года сдали более 20 тыс. старых покрышек

За девять месяцев 2024 года в пункты приема ЕМУП «Спецавтобаза» сдали более 20 тыс. старых автомобильных шин, сообщили в пресс-службе предприятия. Их общий вес составляет около 257 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За весь период 2023 года «Спецавтобазе» сдали 11,3 тыс. покрышек, а в первый год работы — в 2021 году — жители привезли в пункты приема 3,1 тыс. шин. На предприятии предполагают, что за оставшееся время число сданных покрышек может вырасти еще на несколько тысяч, поскольку октябрь является основным сезоном смены резины на автомобилях, поэтому на него приходится пик сдачи отслуживших шин.

«Разные организации, индивидуальные предприниматели и обычные автомобилисты стали намного активнее заключать договоры на сдачу подержанных автошин и привозить их нам, платя за их транспортировку и дальнейшую переработку»,— рассказала начальник отдела по муниципальным контрактам и дополнительным услугам ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерина Губина.

Предприятие напоминает, что шины относятся к четвертому классу отходов, поэтому их нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры — за это предусмотрена административная ответственность со штрафом до 4 тыс. руб. для граждан и 400 тыс. руб. для юридических лиц. Неправильно утилизированные шины могут наносить вред экологии. «Спецавтобаза» занимается переработкой принятых шин, превращая их в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, при производстве гидроизоляционных материалов, а также аксессуаров для автомобилей.

Напомним, в Госавтоинспекции Свердловской области призвали водителей сменить резину на зимнюю в связи с осложнением погодных условий. Автомобилистам также следует позаботиться о техническом состоянии машины.

Анна Капустина