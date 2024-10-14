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По делу о сносе гостинично-развлекательного комплекса у Центрального рынка проведут судебную экспертизу

Суд назначил по делу о сносе гостинично-развлекательного комплекса на ул. Борчанинова, 71а, строительно-техническую и пожарно-техническую экспертизу, которая определит соответствие здания градостроительным нормам и правилам, а также требованиям пожарного законодательства. Об этом сообщается в решении Арбитражного суда Пермского края от 8 октября. Признать самовольной постройкой и снести пятиэтажное здание гостинично-развлекательного комплекса у Центрального рынка требует администрация Ленинского района Перми.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Спорное здание расположено в границах ул. Борчанинова и Узенького переулка у Центрального рынка. Объект принадлежит предпринимателю Рафику Мурадову. По данным районной администрации, сведения о выдаче в отношении здания разрешительной документации отсутствуют, хотя комплекс построен более 20 лет назад. Сейчас, по данным 2ГИС, в нем находится ночное кафе Costa Rica, ЧОП «Гардиан», фирма «Строй-Лидер» и Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края.

На заседаниях в суде представители истца ходатайствовали о проведении экспертизы, у ответчика возражений не было.

В результате суд назначил проведение строительно-технической экспертизы ФБУК «Пермская лаборатория судебной экспертизы Минюста России». Исследование ответит на вопросы о том, соответствует ли объект строительным, градостроительным нормам и правилам, требованиям санитарного законодательства, параметрам документации по планировке территории. Также надо выяснить, создает ли комплекс угрозу жизни и здоровью граждан. ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Нижегородской области выяснит соответствие спорного здания требованиям пожарного законодательства и наличие угрозы жизни и здоровью граждан. Экспертизы должны быть завершены до 31 марта 2025 года и до 29 ноября 2024 года соответственно. На время производство по делу приостановлено.

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