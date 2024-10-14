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Суд в Новосибирске приговорил к 6,5 годам трижды убегавшего со службы солдата

Шесть с половиной лет в колонии общего режима новосибирский суд назначил военнослужащему, который трижды убегал из части. Об этом сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, 2 декабря 2023 года военный сбежал в самоволку в Новосибирскую область.

26 февраля 2024 года его задержала группа розыска военной комендатуры. 15 марта солдат вновь оставил место службы и вернулся в часть спустя два дня.

В начале апреля военнослужащий в третий раз ушел в самоволку, задержать его удалось только в середине июня. Военный следственный отдел возбудил в отношении солдата уголовное дело.

Илья Николаев

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