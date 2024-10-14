В Тукаевском районе постоят кондитерское производство за 11,5 млрд рублей

В Тукаевском районе Татарстана планируют построить кондитерское производство с общежитием на 300 мест за 11,5 млрд руб. Реализовать проект планирует АО «Эссен Продакшн АГ». О планах журналистам рассказала директор по развитию «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова. Строительство фабрики одобрил инвестиционный совет РТ под председательством Раиса республики Рустама Минниханова.

Будущая фабрика строится в рамках расширения действующего производства, которое находится в Набережных Челнах.

На производственную мощность планируется выйти в 2026 году. «С точки зрения транспортных логистических путей, близости трассы М-12 и соседства с существующим производством — это для нас оптимальное расположение»,— отметила спикер.

Общая площадь производства составит 60 тыс. кв. м.

Зарина Акбирова