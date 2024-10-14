«Туполев» планирует модернизировать Ту-214 по четырем направлениям: планер, системы, силовая установка и постпродажное обслуживание. Об этом сообщил управляющий директор компании Константин Тимофеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Туполев» планирует модернизировать планер, силовую установку и системы Ту-214

Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» «Туполев» планирует модернизировать планер, силовую установку и системы Ту-214

Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев»

Для модернизации пассажирского авиалайнера Ту-214 сегодня «Туполев» запустил инновационный конструкторский центр (ИКЦ). Константин Тимофеев приглашает талантливых специалистов, чьи идеи можно внедрить на производстве в Казани.

Планируется, что участников центра объединят по командам, в которых будут как минимум два конструктора, технолог и экономист. Уже выделили первые группы по четырем направлениям модернизации. На всех этапах работы команда будет закреплена за куратором.

На сегодняшний день в компанию поступило более 300 резюме на работу специалистом в ИКЦ. Первые шесть человек уже отобрали.

Диана Соловьёва