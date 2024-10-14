Электричка Сургут — Нижневартовск перестанет ходить с конца октября

Пригородный поезд Сургут — Нижневартовск перестанет курсировать с 27 октября, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Изменения связаны с переходом на зимнее расписание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ХМАО – Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда №7496/№6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут»,— говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре перевозки на СвЖД выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с вокзалов и станций было отправлено 2,9 млн пассажиров, в том числе 2,3 млн пассажиров воспользовались пригородными поездами.

Анна Капустина