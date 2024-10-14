В Перми продаются склады фармацевтической сети за 208,8 млн рублей

Финансовый управляющий обанкротившегося фармацевта Андрея Годовалова выставил на продажу принадлежащее ему имущество. Всего реализации подлежат 32 лота, в состав которых входит недвижимое имущество. Самый дорогой лот — три склада площадью от 1,48 тыс. до 2,228 тыс. кв. м, расположенные по ул. Богдана Хмельницкого, 31, 39 и 39а. Их начальная стоимость составляет 208,892 млн руб. Общая площадь помещений — более 5,7 тыс. кв. м, высота потолков — 11 м. Также на продажу выставлены земельные участки под объектами. Имущество находится в залоге у Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Напомним, бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин владели фармсетью «Аптека от склада». 21 ноября прошлого года оба обратились в суд с заявлениями о самобанкротстве, несостоятельными также были признаны принадлежащие им ООО «Годовалов» и ООО «Шаврин и Годовалов». Личные долги индивидуальных предпринимателей на момент подачи заявлений превышали 4 млрд руб.