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С начала года камеры на тюменских дорогах выявили более 900 тысяч нарушений

На территории Тюменской области с начала 2024 года камеры видеофиксации выявили в более 900 тыс. нарушений. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, более 800 тыс. раз водители превысили скорость, более 18 тыс. раз они проехали перекрестки на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В последнее время камеры на федеральных дорогах Тюменской области фиксируют выезд на встречную полосу, в нарушение ПДД, это одно из самых опасных нарушений, зачастую являющееся причиной ДТП с тяжелыми последствиями»,— рассказал начальник областного УГИБДД Андрей Миллер, добавив, что с начала года выявили 1,5 тыс. таких нарушений.

Полина Хабарова

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