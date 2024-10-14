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Коммерсантъ FM
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Единовременная выплата за военный контракт в Уфе выросла до 400 тысяч рублей

Мэрия Уфы увеличила размер единовременной выплаты за заключение контракта с Министерством обороны России на 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь денежная выплата при заключении контракта в военкомате Уфы составляет 1, 3 млн руб., из которых 505 тыс. определены указом главы региона, 400 тыс. предоставляются Минобороны, а 400 тыс. руб. — администрацией Уфы.

Городская выплата будет назначаться в случае подписания контракта с Минобороны с 15 октября.

Выплата в 300 тыс. руб. была установлена сити-менеджером Уфы Ратмиром Мавлиевым в июле этого года. Сначала предполагалось, что она будет действовать до конца лета, но затем ее продлили до конца этого года.

Идэль Гумеров

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