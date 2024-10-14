За год добыча углеводородов «Новатэком» выросла на 5,5%

По предварительным производственным показателям ПАО «Новатэк», в III квартале текущего года добыча углеводородов составила 163,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что превышает показатели аналогичного периода 2023 года на 5,5% или 8,5 млн бнэ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В III квартале текущего года добыча углеводородов компанией составила 163,4 млн бнэ, что превышает показатели 2023 года на 5,5%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В III квартале текущего года добыча углеводородов компанией составила 163,4 млн бнэ, что превышает показатели 2023 года на 5,5%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за девять месяцев 2024 года «Новатэк» добыл 494,1 млн бнэ, в том числе 62,3 млрд куб. природного газа и 10,2 млн тонн жидких углеводородов. Относительно аналогичного периода 2023 года добыча углеводородов выросла на 17,3 млн бнэ или на 3,6%.

По предварительным данным, в III квартале общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 16,87 млрд кубов, оставшись примерно на одном уровне с показателями 2023 года. С начала года объем реализации газа составил 56,16 млрд кубов, что на 2,3% ниже показателей девяти месяцев 2023 года.

Общий объем реализации жидких углеводородов в III квартале составил 3,9 млн тонн, что на 4,3% ниже показателя III квартала 2023 года. За девять месяцев текущего года объем реализации жидких углеводородов составил 12,2 млн тонн, что на 3% превышает показатели девяти месяцев 2023 года.

Напомним, что в первом полугодии чистая прибыль «Новатэк» составила 341,7 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ПАО «Новатэк» создана в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Преимущественно месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

Анастасия Таначева