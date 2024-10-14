В Саратове тепло поступило менее чем в 40% жилых домов

В Саратове отопление уже появилось в 1655 многоквартирных домах, что составляет примерно 37% от общего числа. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отопительный сезон в областном центре стартовал 10 октября. По словам и.о. главы Саратова Павла Суркова, процесс подачи тепла может занять до двух недель.

По прогнозам регионального управления МЧС, ночью столбик термометра может опуститься до 5 градусов, а в пониженных местах рельефа — до 10 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в районе +7 — +12 градусов. В областном центре самой холодной должна стать ближайшая ночь: столбик термометра опустится до дух градусов ниже ноля.

Никита Маркелов