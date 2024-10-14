В Балаковском районе устранили свалку после вмешательства Росприроднадзора

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области ликвидировала несанкционированную свалку отходов на территории бывшего садоводческого кооператива возле правления СТ «Березово» Натальинского МО. Об этом она уведомила надзорный орган.

Также администрация проинформировала Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям о выявлении лица, которое организовало данную свалку из отходов производства и потребления. Речь идет об остатках ДСП, предметах из дерева и пластика.

Это лицо привлекли к административной ответственности по ч.4 ст.8.2. Его обязали выплатить штраф.

Павел Фролов