В Челябинске спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе вырос на 20%

За третий квартал 2024 года в Челябинске спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20% год к году. Увеличилась и зарплата таких специалистов на 29%, до 94,4 тыс. руб., сообщают специалисты «Авито Авто» и «Авито Работа».

Больше всего в отрасли спрос вырос на жестянщиков — их стали искать на 70% активнее, чем в третьем квартале прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты для них достигли 101,7 тыс. руб. Также в топ-3 вошли автомаляры (+42% больше спрос), чье жалованье увеличилось на четверть, до 112,3 тыс. руб., и автослесари (+39%), у которых средняя предлагаемая зарплата была на уровне 91,8 тыс. руб.

При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере за третий квартал текущего года стали автомаляр (112,3 тыс. руб., +25% к аналогичному периоду), шиномонтажник (101,7 тыс. руб., +50%) и автомеханик (99,8 тыс. руб., +29%).

По данным «Авито Авто», повышенный спрос на специалистов разного профиля начался из-за увеличения продаж автомобилей с пробегом на 15,7% за квартал. Увеличение средних сроков владения автомобилями и положительная динамика продаж новых машин требует от дилеров расширения штата сотрудников для обслуживания и ремонта транспортных средств.

Виталина Ярховска