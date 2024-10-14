В Энгельсе ближайшей ночью до минус 5 градусов, в 60% домов нет тепла

В Энгельсском районе Саратовской области 60% жилых домов до сих пор остаются без тепла. Об этом сообщили в районной администрации.

По данным чиновников, тепло поступило лишь в 40% жилых домов. В то же время прогнозируется понижение температуры до -5 градусов уже в ближайшую ночь.

Администрация объясняет задержку с запуском отопления необходимостью получения заявок от управляющих компаний (УК). В ближайшие дни планируется регулировка систем отопления и устранение воздушных пробок.

Глава района Михаил Исаев в своем Telegram-канале подчеркнул, что контролирует ситуацию и поручил Комитету ЖКХ обеспечить оперативное реагирование на все обращения жителей. Он уточнил, что запуск отопления – это технологический процесс, требующий времени и поэтапного выполнения.

Никита Маркелов