Зампрокурора Пермского края перевелся в Казань
Старший советник юстиции Дмитрий Трусов покинул должность заместителя прокурора Пермского края. Как сообщает газета «Звезда», господин Трусов назначен заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора.
Дмитрий Трусов.
Фото: прокуратура Пермского края
Дмитрий Трусов работает в органах прокуратуры с 2002 года, заместителем прокурора Пермского края он стал в 2020 году. Ранее его служба была связана с Нижегородской областью. В Прикамье он перевелся с должности начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона.