Зампрокурора Пермского края перевелся в Казань

Старший советник юстиции Дмитрий Трусов покинул должность заместителя прокурора Пермского края. Как сообщает газета «Звезда», господин Трусов назначен заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Трусов.

Фото: прокуратура Пермского края Дмитрий Трусов.

Фото: прокуратура Пермского края

Дмитрий Трусов работает в органах прокуратуры с 2002 года, заместителем прокурора Пермского края он стал в 2020 году. Ранее его служба была связана с Нижегородской областью. В Прикамье он перевелся с должности начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона.