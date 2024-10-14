В Барнауле в выходные дни выпало около половины месячной нормы дождя и снега

Муниципальные службы Барнаула устраняют последствия снегопада, который сменил ледяной дождь 12 и 13 октября. По словам главы региона Виктора Томенко, работа на дорогах идет в усиленном режиме. «Дорожники использовали за выходные больше 1 тыс. тонн противогололедных материалов и около 150 машин», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мэрии Барнаула рассказали, что всего за прошедшие выходные выпало 18,2 мм дождя и мокрого снега, что составляет половину месячной нормы. Температура воздуха при этом понизилась до -2 градусов.

Все повреждения на линиях электропередач, зафиксированные в выходные, оперативно устранены, электроэнергия полностью восстановлена во всех населенных пунктах. Открыто движение по всем маршрутам электротранспорта.

Лолита Белова