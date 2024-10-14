Пять иномарок сгорели ночью в центре Саратова
В ночь на 14 октября в центре Саратова на улице Первомайская произошел крупный пожар, в котором сгорели пять автомобилей. Инцидент имел место на краю проезжей части между улицами Мичурина и Чернышевского, сообщает областное ГУ МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в 03:55. На место выехали два пожарных расчета, которые оперативно потушили огонь.
В числе сгоревших автомобилей – Volkswagen, два BMW, Renault и Hyundai. Причины пожара и ущерб, нанесенный владельцам автомобилей, устанавливаются.