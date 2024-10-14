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В Югре будут судить адвоката за обман доверителей и хранение боеприпасов

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего адвоката, сообщили в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в преступлениях по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что обвиняемый осенью 2021 года, будучи адвокатом, сообщил родственникам своего клиента, что у него есть возможность договориться с судом о смягчении наказания. Эти сведения были ложными, за предполагаемый подкуп суда он требовал 3 млн руб.

В 2024 году он сообщил родственникам другого доверителя, что может договориться в суде апелляционной инстанции о смягчении для него наказания. Он получил за это 300 тыс. руб., но на самом деле такой возможностью не обладал. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Югре направили в суд дело бывшего следователя по обвинению во взяточничестве. За 250 тыс. руб. он предоставил сведения о ходе следствия сожителю подозреваемой, после чего тот попытался оказать давление на свидетеля.

Анна Капустина

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