Военная прокуратура добивается привлечения к ответственности ИП из Прикамья

Военная прокуратура Черноморского флота обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к индивидуальному предпринимателю Гузели Салиховой. Как следует из материалов дела, надзорный орган намерен привлечь ее к ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП («Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания»). В качестве третьих лиц к участию в спорах привлечены АО «Военторг» и Министерство обороны РФ.

Ранее госпожа Салихова была оштрафована на 25 тыс. руб. за торговлю на Wildberries армейскими индивидуальными рационами питания с маркировкой «Армия России» и «Военторг». Эти изделия не предназначены для свободной продажи, суд также усмотрел факт использования товарного знака без согласия его владельца. По данным «Ъ-Прикамье», флотская прокуратура возбудила новое административное дело после того, как рационы питания приобрели местные военнослужащие.