На время проведения саммита БРИКС (22–24 октября) в Казани дома культуры и муниципальные библиотеки приостановят свою деятельность. Об этом сообщила заместитель, курирующий вопросы социальной сферы Гузель Сагитова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На время саммита в Казани Дома культуры и библиотеки работать не будут

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ На время саммита в Казани Дома культуры и библиотеки работать не будут

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Помимо того, что на период саммита будут перенесены осенние каникулы (осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях в Казани продлятся с 21 октября до 29 октября), учреждения дополнительного образования также временно приостановят свою работу.

Детские сады будут работать, но из-за ограничений на ряде улиц у родителей могут возникнуть сложности с «доставкой», поэтому в садах предварительно проведут опрос среди родителей и организуют работу дежурных групп. «Для родителей, которые найдут возможность оставить детей дома в период проведения саммита, предусмотрен перерасчет оплаты за пропущенные дни»,— отметила госпожа Сагитова.

Студенты вузов и профессиональных образовательных организаций будут обучаться в дистанционном формате до 27 октября. Некоторые университеты планируют возобновить учебный процесс с 1 ноября, а другие — с 7 по 9 ноября.

Учреждения молодежной политики с 21 по 27 октября будут работать в режиме свободного посещения. Спортивные школы в шаговой доступности будут открыты для посещения в стандартном графике, а спортивные мероприятия будут перенесены.

Зарина Акбирова