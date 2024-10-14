Естественная убыль населения Башкирии за восемь месяцев выросла в полтора раза

С января по август в Башкирии родились 22,6 тыс. человек, а умерли 34,1 тыс., таким образом естественная убыль населения за восемь месяцев составила 11,5 тыс. человек. Такую информацию публикует Росстат.

За аналогичный период прошлого года родилось на 1,5 тыс. больше младенцев, а число умерших было меньше на 2,2 тыс. Естественная убыль составляла 7,8 тыс. человек.

Ухудшились демографические показатели и в расчете на 1 тыс. человек населения. Так, коэффициент рождаемости упал с 8,9 до 8,3, коэффициент смертности вырос с 11,8 до 12,6, а коэффициент естественной убыли населения увеличился с 2,9 до 4,3.

Идэль Гумеров