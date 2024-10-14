Проект зоопарка в парке лесоводов в Уфе разработает компания из Иваново

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы выбрало проектировщика зоопарка в парке имени лесоводов Башкирии, следует из размещенной на сайте госзакупок информации. Контракт получило ООО «Генпроект» (Ивановская область), предложивщее выполнить работы за 24,4 млн руб. при начальной цене закупки 25,9 млн руб. Второй участник торгов готов предложил спроектировать объект за 24,59 млн руб.

Контракт профинансируют из городского бюджета. Проект необходимо разработать до конца 2026 года. Подрядчик должен провести изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, заказать госэкспертизу проекта. В соответствии с проектом должно быть построено здание зоопарка, административно-бытовое здание, склад, ветеринарное лечебно-профилактическое учреждение, виварий, музей, лаборатория, кафе-ресторан, магазин, склад для хранения отходов и другие объекты.

Строительство должно быть профинансировано из республиканского и городского бюджетов. Освоение территории площадью 11,95 га в границах участка проектирования будет проводиться в два этапа в 2027–2029 годах.

Первая очередь (ориентировочной площадью 4,7 га) — проектирование и строительство основных объектов, необходимых для расширения территории и функционирования зоопарка, а также строительство новых экспозиций. Вторая очередь (7,25 га) — строительство научно-технического парка (научно-технического музея, новых вольеров и так далее).

ООО «Генпроект», по данным rusprofile.ru, зарегистрировано в Иваново в июне 2015 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Владельцами являются Дмитрий и Наталья Ятмановы. В 2023 году выручка составила 49 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.

Майя Иванова