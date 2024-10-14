Суд обязал управление мусульман восстановить памятник архитектуры в Осе

По решению суда «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России» будет обязано восстановить в Осе памятник градостроительства и архитектуры «Мечеть». Как указано в материалах на сайте Арбитражного суда Пермского края, с таким требованием к управлению мусульман обратилась региональная инспекция по охране объектов культурного наследия. Исковое заявление ведомства суд удовлетворил 26 сентября.

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Региональное духовное управление мусульман Пермского края является собственником здания мечети в Осе, расположенной на ул. Володарского, 41. Согласно судакту, во время проверки в 2017 году инспекция обнаружила, что здание объекта культурного наследия содержится ненадлежащим образом: минарет утрачен, окраска стен стерта, загрязнена и отслаивается, кладочный раствор выветривается, отсутствуют водосточные желобы и трубы, система отопления не функционирует и прочее. Владельцу здания выдали предписание устранить эти нарушения до 5 декабря 2019 года. В частности, управление мусульман должно было отремонтировать отмостку, отреставрировать фасады памятника по согласованной научно-проектной документации. Позднее ведомство установило, что предписание это духовное управление мусульман не выполнило, и в 2022 году вынесло соответствующее предостережение собственнику. Объект находится в неудовлетворительном состоянии в части кровли, фасадов, интерьеров и ограждения территории, поэтому инспекция пошла в суд.

В суде инспекция потребовала провести работы в здании памятника в течение двух лет со дня вступления в силу решения суда. Представитель ответчика против удовлетворения требований в целом не возражал, но просил увеличить период выполнения работ с двух до трех лет. Это мотивировалось тем, что двух лет управлению мусульман не хватит для реставрации здания. Суд обязал религиозную организацию провести работы по сохранению мечети в срок не позднее трех лет.

Как указано в группе «Старинные татарские фотографии» в соцсети «ВКонтакте», двухэтажная мечеть в Осе построена в 1899 году на улице Гайнинской (Володарского) купцом Мансуровым, торговцем хлебом, и городской мусульманской общиной.