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Под суд пойдет житель Башкирии, пытавшийся застрелить возлюбленную и ее сожителя

Житель Дюртюлинского района Башкирии предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2024 года фигурант уголовного дела из-за ревности пытался убить свою возлюбленную и ее сожителя, когда они шли на остановку в селе Маядык. Сначала выстрелил в них из охотничьего ружья, а потом на машине сбил мужчину. Заметив, что женщина пытается подняться с земли, обвиняемый еще раз выстрелил в нее и скрылся. Потерпевшие получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что обвиняемый признал вину.

Венера Хисамова

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