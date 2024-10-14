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Бюджет форума «Россия — спортивная держава» в Уфе превысил 250 млн рублей

Общее количество договоров, заключенных ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» для проведения форума «Россия — спортивная держава», достигло 94. Их общая сумма составила 251 млн руб., средства выделяются из бюджета Башкирии.

По данным сайта госзакупок, дороже всего организаторам форума обойдутся транспортные услуги для подготовки, обеспечения и проведения форума и чартерные авиаперевозки участников мероприятия. Сумма трех договоров составила 65,4 млн руб.

Питание участников, почетных гостей, представителей СМИ и персонала мероприятия обойдется в 29,1 млн руб.

За 19,8 млн руб. Дворец борьбы заказал художественное оформление выставочного стенда регионального министерства спорта для участия в выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы».

На приемы гостей от имени главы Башкирии будет потрачено 18,4 млн руб. В эту сумму входят оформление места приемов, питание, аренда выставочной площадки и организаторские услуги.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Уфе с 17 по 19 октября. За организацию мероприятия отвечает правительство России. Ожидается, что форум посетит Владимир Путин.

Идэль Гумеров

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