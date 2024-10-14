Курултай Башкирии предложил открывать клубы в домах только с согласия жильцов

Депутаты Курултая Башкирии направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона об открытии клубов в жилых домах. Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, в нем предложено открывать компьютерные, игровые, развлекательные и досуговые центры в жилых домах только с согласия жильцов, подтвержденного протоколом общего собрания собственников квартир. Изменения планируют внести в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Законопроект разработан в связи с жалобами граждан на нарушение их прав: шум, громкую музыку и мусор в клубах. Кроме того, посетители досуговых центров иногда наносят ущерб общему имуществу дома, отмечается в пресс-релизе.

Требование по получению согласия жильцов будет распространяться и на действующие клубы — чтобы продолжить работу, их руководители должны будут в течение полугода оформить такой документ.

«Эта мера будет стимулировать владельцев развлекательных заведений к поддержанию общественного порядка и обеспечению соблюдения прав жильцов»,— отмечают авторы законопроекта.

Майя Иванова