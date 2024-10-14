В Казани к саммиту БРИКС, который состоится в 22–24 октября, заменено 52 км трубопроводных сетей. Всего в этом году планируется реконструировать 64 км трубопроводных сетей. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани к саммиту БРИКС заменено 52 км трубопроводных сетей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Казани к саммиту БРИКС заменено 52 км трубопроводных сетей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Это наследие каждого международного мероприятия, которое служит нашим жителям, и выливается это не только в материальное, но и в нематериальное. Это авторитет города, это его узнаваемость, это желание инвесторов в него инвестировать»,— отметил мэр.

Свое участие в казанском саммите подтвердили 32 страны. Среди заявленных стран 24 будут представлены на уровне глав государств. Всего Россия направила 38 приглашений странам на участие в саммите. По словам Юрия Ушакова, 8 стран на встрече глав государств представят вторые или третьи лица.

Зарина Акбирова