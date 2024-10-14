В филиале краевого наркодиспансера произошел пожар

Вечером 13 сентября в помещении Кунгурского филиала ГБУЗ «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» произошел пожар. Это привело к срабатыванию комплекса «Стрелец-Мониторнг».

Как пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту вызова был отправлен пожарный расчет из пяти человек личного состава и одной единицы техники. Выяснилось, что в одной из палат лечебного учреждения загорелся матрас. Огонь был потушен. В результате инцидента пострадавших нет.