На шахте в Горнозаводском округе приостановили работу электровозов

Судебные приставы Пермского края проконтролировали приостановку работы электровозов в АО «Серовский завод ферросплавов». Такое решение принял суд из-за выявленных на предприятии нарушений промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

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Ранее в ходе плановой проверки Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору в структурном подразделении «Сарановская шахта “Рудная”» (Горнозаводский округ Пермского края) был выявлен ряд нарушений, которые могут нанести вред жизни и здоровью персонала, а также привести к аварийным ситуациям на производстве. В частности, было установлено, что стрелочные переводы и блокировки для электровозов на предприятии отсутствуют, электровозы используются с неисправными тормозами, рельсовые пути затоплены водой. На шахте регулярно нарушается регламент технологического производственного процесса и график ремонта технологического транспорта.

Суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности эксплуатации двух аварийноопасных электровозов К-10 сроком на 60 суток.

Соответствующий исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по городу Чусовому и Горнозаводскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. В результате проведения исполнительных действий было установлено, что на предприятии издано распоряжение о запрете эксплуатации неисправных электровозов в двух шахтах. Руководство компании предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.

АО «Сарановская шахта "Рудная"» (СШР) является крупнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд. Разведанные запасы хромитовых руд оцениваются в размере 10 млн тонн. За все время существования рудника добыто около 15 млн тонн.