Вчера в Казани произошло 122 ДТП, 3 из них с пострадавшими

13 октября в Казани зафиксировали 122 случая ДТП. Из них 3 произошли с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

В одном из ДТП произошел наезд на пешехода при движении машины задним ходом. Во втором случае столкнулись два автомобиля. Также вчера упали пассажиры в автобусе.

Полиция Казани задержала 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что у 3 водителей не было права управления автомобилем. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 местных жителей.

Вчера в Казани на пересечении ул. Карла Маркса и Лобачевского столкнулись две BMW, трех человек госпитализировали.

Диана Соловьёва