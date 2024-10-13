В Казани столкнулись две BMW, 3 человека госпитализировали

Сегодня утром в Казани около 06:00 на пересечении ул. Карла Маркса и Лобачевского столкнулись две BMW. В ДТП 3 человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

20-летний житель Набережных Челнов за рулем BMW-3, взятой в каршеринг, выехал на красный сигнал светофора, где врезался в BMW Х7 под управлением 49-летнего казанца.

В результате ДТП водителя и двух пассажиров 19 и 20 лет автомобиля BMW-3 госпитализировали в медучреждение. Оба автомобиля получили технические повреждения.

По факту ДТП вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Диана Соловьёва