«Авангард» представил нового председателя совета директоров клуба

ХК «Авангард» назначил нового председателя совета директоров клуба. На эту должность был представлен 38-летний Евгений Кожевников — зампредседателя правления компании «Газпром нефть», сообщает пресс-служба «Авангарда».

«В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать «Авангард» как спортивную организацию, в том числе хоккейную академию, которая является одной из лучших в России», - сказал господин Кожевников.

Как указывается на сайте омского хоккейного клуба, Евгений Кожевников окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы. В «Газпром нефть» работает с 2016 года. Среди спортивных достижений указывается – в юношеском возрасте участвовал в соревнованиях системы Федерации хоккея России.

В начале октября, как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин сложил свои полномочия. Причины его ухода не уточняются. Он занимал этот пост с июня 2023 года.

На данный момент «Авангард» занимает 11 место в турнирной таблице КХЛ в зоне Восток. Последние две игры омичи закончили поражением.

Александра Стрелкова