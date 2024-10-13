Коттедж за 267 тысяч рублей в сутки сдают в горах Сочи на Новый год

Коттедж в горном селе Эсто-Садок (Сочи) вошел в топ самых дорогих в России для аренды на Новый год, выяснили эксперты «Авито Путешествия». Стоимость суточного проживания в доме из восьми комнат обойдется в 267 тыс. руб. Площадь объекта составляет 700 кв. м, он находится на высоте 1100 метров над уровнем моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

На первом месте по стоимости оказалась резиденция в Московской области, в которую помимо основного здания входят три бунгало и банкетный зал. Разместиться здесь смогут до 50 человек. Стоимость во время новогодних каникул – 750 тыс. руб. в сутки.

В рейтинг также вошли коттеджи в Казани, Хабаровске и поселке Юный Ленинец Новосибирской области, где суточная аренда коттеджей достигает 110-130 тыс. руб.

Наталья Решетняк