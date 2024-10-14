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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет двукратному олимпийскому чемпиону, генеральному директору Ночной хоккейной лиги Алексею Касатонову

Алексей Касатонов

Алексей Касатонов

Фото: пресс-служба президента РФ

Алексей Касатонов

Фото: пресс-служба президента РФ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Алексей! Мы с тобой знакомы, дай бог памяти, более полувека. Делили комнату на сборах, до седьмого пота работали рядом на тренировках. Локоть к локтю играли, побеждали и взрослели. Родители считали нас общими детьми. Мы вместе справлялись с испытаниями, попадали в передряги и прошли буквально огонь, воду и медные трубы. Было время — и оба, как могли, стояли каждый за свою правду: в семье, на льду, в прессе, среди друзей и болельщиков. Когда-то нас с тобой назвали лучшей парой защитников в истории мирового хоккея. По сей день других претендентов на это неформальное звание не объявилось. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Как бы то ни было, положение обязывает! В последние годы ты использовал и этот титул, и другие многочисленные заслуги, и свой личный уникальный опыт самым правильным образом. Результаты твоих усилий по объединению ветеранов в клубе «Легенды хоккея» и эффект от работы Ночной хоккейной лиги известны всей стране. Сегодня, когда ты отмечаешь солидную полукруглую дату, я хочу пожелать тебе не останавливаться. Ты же знаешь это чувство — когда сил еще достаточно, а смена не закончена; ты нужен своей команде на площадке и отлично знаешь, что нужно делать. Здоровья тебе, удачи и новых побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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