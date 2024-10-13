90-летнюю жительницу Казани госпитализировали после пожара в частном доме

90-летняя жительница Казани получила термический ожог лица 1–2 степени после пожара в двухэтажном частном доме. Ее госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Возгорание произошло в Авиастроительном районе, в жилом массиве Щербаково на ул. Осиновая, 2. Пожар распространился на кухонную мебель. Пожарные потушили огонь на площади 20 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрического оборудования.

Диана Соловьёва