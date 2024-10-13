Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрыв газа в пятиэтажке в Уфе устроил пытавшийся убить соседа мужчина

Пострадавший при взрыве в пятиэтажке на улице Ладыгина в Уфе задержан по подозрению в покушении на убийство. Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, он пытался свести счеты с соседом, к которому испытывал личную неприязнь. Фигуранту уголовного дела инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

По версии следствия, 66-летний мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании из-за неоплаченных счетов. Утром помещение наполнилось газовоздушной смесью. По данным Главного управления МЧС по региону, «произошел хлопок с последующим возгоранием».

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв произошел сегодня утром, при этом 66-летний подозреваемый получил ожоги, 31-летняя женщина — ранение ноги. Оба находятся на амбулаторном лечении.

В доме значительно повреждены несколько квартир, окна и двери в подъезде. Пять живших в нем семей — 11 взрослых и двоих детей — размещены в пункте временного размещения. Специалисты продолжают осматривать конструкции дома.

Наталья Балыкова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...