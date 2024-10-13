Взрыв газа в пятиэтажке в Уфе устроил пытавшийся убить соседа мужчина

Пострадавший при взрыве в пятиэтажке на улице Ладыгина в Уфе задержан по подозрению в покушении на убийство. Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, он пытался свести счеты с соседом, к которому испытывал личную неприязнь. Фигуранту уголовного дела инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

По версии следствия, 66-летний мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании из-за неоплаченных счетов. Утром помещение наполнилось газовоздушной смесью. По данным Главного управления МЧС по региону, «произошел хлопок с последующим возгоранием».

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв произошел сегодня утром, при этом 66-летний подозреваемый получил ожоги, 31-летняя женщина — ранение ноги. Оба находятся на амбулаторном лечении.

В доме значительно повреждены несколько квартир, окна и двери в подъезде. Пять живших в нем семей — 11 взрослых и двоих детей — размещены в пункте временного размещения. Специалисты продолжают осматривать конструкции дома.

Наталья Балыкова