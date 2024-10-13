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обновлено 08:59

Два человека госпитализированы после взрыва газа в квартире в пятиэтажке в Уфе

В квартире пятиэтажного дома на улице Ладыгина в Уфе сегодня утром взорвалась газовоздушная смесь, пострадали два человека. 66-летний мужчина госпитализирован в ожоговое отделение 18 городской больницы, 31-летняя женщина с ранением ноги — в 21 больницу.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Башкирии, «произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием».

«На место выехали экстренные службы. По прибытию происходило горение в квартире на втором этаже. По предварительным данным, пострадали окна и входные двери подъезда»,— говорится в пресс-релизе.

Проводится эвакуация жильцов дома, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В ликвидации последствий взрыва участвуют 64 человека и 21 единица техники.

Прокуратура Башкирии начала проверку по инциденту. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины случившегося

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проверку проводит также управление СКР по региону.

Наталья Балыкова

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