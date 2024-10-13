Дело о самовольной гостинице в Верхних Муллах рассмотрит Пермский краевой суд

Арбитражный суд Пермского края постановил, что дело о признании гостевого дома в Верхних Муллах самовольной постройкой направят в Пермский краевой суд, к подсудности которого оно отнесено законом. В судакте от 25 сентября сообщается, что о передаче дела по подсудности в суд общей юрисдикции ходатайствовал ответчик — индивидуальный предприниматель Марина Немцова. Ранее администрация Индустриального района Перми в судебном порядке потребовала признать самовольной постройкой здание гостевого дома «Дача», расположенное на шоссе Космонавтов, 323.

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Из материалов дела следует, что на момент рассмотрения исковых требований властей в спорном здании зарегистрирован Дмитрий Немцов. Администрация Индустриального района и региональная прокуратура факт регистрации господина Немцова в гостевом доме не оспаривают. По законодательству, если в спорной постройке проживают граждане, имеющие право пользоваться этим помещением, то требование о сносе объекта могут удовлетворить только с одновременным разрешением вопроса о выселении проживающего там. С учетом этого ходатайство ответчика было удовлетворено и дело решили передать в Пермский краевой суд.

Исковое заявление о признании гостевого дома самовольной постройкой рассматривалось в суде с июня этого года. Гостевой дом представляет собой трехэтажное здание с мансардой на участке по шоссе Космонавтов, 323, площадью 984 кв. м. По данным сервиса Kartoteka.ru, ответчик по делу ИП Марина Немцова работает в сфере ресторанов и услуг по доставке продуктов питания и является учредителем товарообменного потребкооператива «Союз-Пермь». На время рассмотрения спора Росреестру запрещено регистрировать сделки в отношении гостевого дома, производить раздел, выдел, преобразование и другие действия в отношении участка под этим отелем.