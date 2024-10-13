В Ординском округе простятся с погибшим в СВО контрактником

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Ординского округа Андрей Шутемов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Андрей Шутемов проходил службу в зоне СВО по контракту с Министерством обороны РФ. Погиб 10 сентября 2024 года. Обстоятельства и место его гибели в сообщении пресс-службы округа не приводятся.

Прощание с Андреем Шутемовым состоится 14 октября в Ординском доме культуры.