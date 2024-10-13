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До конца 2024 года Чувашия сдаст еще 4 восстановленных дома в Мариуполе

Чувашия до конца 2024 года передаст Мариуполю 4 восстановленных многоквартирных дома. Еще 2 жилых здания, разрушенных в результате боевых действий, подготовят к расселению жителей в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба главы Чувашии.

Всего республика восстанавливает 10 домов в жилом микрорайоне Мариуполя. 4 объекта уже передали городу. В 2 домах идут работы по восстановлению конструктива разрушенных участков. В 4 жилых зданиях продолжаются фасадные работы и отделка мест общего пользования. Степень готовности объектов составляет от 68% до 99%.

«Большинство объектов уже сдано, либо готовы к сдаче, и отрадно, что все работы организованы не просто в соответствии со строительными нормами, а с учетом пожеланий администрации города Мариуполя, и без расселения жилья», — рассказал глава Чувашии.

На восстановлении жилых объектов задействовали около 150 специалистов.

Диана Соловьёва

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