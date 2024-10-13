В деревне Сабинского района в пожаре погибли хозяйка частного дома и ее зять

В деревне Елышево Сабинского района по ул. Садовая, 4 произошло возгорание. В пожаре погибли 2 человека: 88-летняя хозяйка частного дома и ее 65-летний зять. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило ночью 13 октября. Произошло возгорание частного дома и деревянных сараев. Пожар тушили 28 специалистов и 12 единиц техники.

Утром во время разбора сгоревших конструкций обнаружили тела двух погибших.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

По информации МЧС Татарстана, за сутки в республике зафиксировано 10 пожаров. 6 из них произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Диана Соловьёва