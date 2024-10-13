Прокуратура проверит информацию о нападении собак возле детсада в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прокуратура проверит появившуюся в СМИ информацию о нападении собак на местную жительницу вблизи детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ
Как передает ведомство слова из публикации, на ул. Советской стая собак была неоднократно замечена возле детсада № 550. Днем 10 октября собаки напали на девушку около садика, укусив ее в голень и порвав одежду. Пострадавшей помогла прохожая, которая отогнала животных.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о своевременном отлове безнадзорных животных организацией-подрядчиком при исполнении условий соответствующего муниципального контракта.