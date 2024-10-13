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Прокуратура проверит информацию о нападении собак возле детсада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура проверит появившуюся в СМИ информацию о нападении собак на местную жительницу вблизи детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Как передает ведомство слова из публикации, на ул. Советской стая собак была неоднократно замечена возле детсада № 550. Днем 10 октября собаки напали на девушку около садика, укусив ее в голень и порвав одежду. Пострадавшей помогла прохожая, которая отогнала животных.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о своевременном отлове безнадзорных животных организацией-подрядчиком при исполнении условий соответствующего муниципального контракта.

Полина Хабарова

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