В Барнауле второй день устраняют последствия ледяного дождя

Продолжаются работы по устранению последствий разгула стихии в Барнауле, где в ночь на 12 октября прошел ледяной дождь. Помощь муниципалитетам оказывают спасатели. Как сообщили в правительстве Алтайского края, сотрудники поисково-спасательного центра управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ помогают жителям распилить упавшие деревья, расчистить улицы и автодороги.

«Распилили упавшее дерево и убрали его с территории школы на улице Гущина. Подобный случай произошел на улице 50 лет СССР. Там рухнувшее дерево загородило тропинку между школой и домом», - сообщила пресс-служба регионального правительства. Всего в Барнауле в связи с неблагоприятной погодой зарегистрировано 84 происшествия.

В данный момент восстановлена работа систем связи и электроснабжения. По словам заместителя главы городской администрации по защите населения и информации Игоря Лисина, всего произошло 12 аварийных ситуаций на линиях электропередач.

В то же время работы по очистке контактной сети электротранспорта продолжаются, уточнил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Восстановить движение по всем маршрутам планируется к утру понедельника.

К ликвидации последствий стихии привлечено более 500 человек и 197 единиц техники.

Лолита Белова